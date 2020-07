Disponibles depuis des années sur Google Maps, les indications pour les cyclistes sont enfin arrivées sur Apple Plans avec iOS 14.

Les indications pour les cyclistes seront disponibles avec iOS 14 et watchOS 7, de sorte que ceux qui possèdent également une Apple Watch pourront voir les indications directement sur le poignet. Ce sera nettement plus commode pour ceux qui font régulièrement du vélo. Pour le moment, ces indications sont disponibles de manière limitée. En fait, nous ne pouvons les utiliser qu’à New York, Los Angeles, San Francisco, Shanghai et Pékin. La France devra encore attendre.

Comment obtenir des itinéraires pour les cyclistes sur Apple Plans :

Lancez l’application Plans sur votre iPhone

Touchez le champ de recherche et saisissez un lieu ou une adresse de destination

Touchez Directions puis l’icône du vélo dans les options de transport

Tapez sur Aller pour commencer à naviguer

Avant d’appuyer sur Aller, Apple Maps tracera tous les changements d’altitude le long de l’itinéraire cyclable suggéré, en fournissant des indications de l’itinéraire en montée, la distance et le temps approximatif nécessaire pour atteindre la destination. Dans certains cas, il peut même vous conseiller de prendre un escalier pour gagner du temps.