Après la publication de la bêta 3 d’iOS 14, 9to5Mac a comme à son habitude fouiné dans le code pour trouver des informations sur les iPhone 12. Et apparemment, la fonction Display Zoom cacherait des traces d’un écran de 5,4 pouces.

Pour rappel, la fonction Display Zoom permet de grossir les différents éléments d’interface : icônes, textes et autres boutons. Par exemple, si vous êtes sur un iPhone de 5,5″ vous passez sur l’affichage d’un écran de 4,7″ une fois cette fonction active. Il en va de même pour d’autres iPhone de 6,5″. En revanche, l’iPhone X ne dispose pas de cette fonction Display Zoom en raison de n’être sorti qu’en une seule taille. Autre exemple, l’iPhone XS Max et l’iPhone 11 Pro Max disposent du mode zoom, permettant aux utilisateurs de passer de la vue normale de 6,5 pouces à 5,8 pouces.

9to5Mac s’est aidé du simulateur iOS pour forcer la résolution de 960 x 2079 pixels pour voir le rendu de cette fonction quand on l’active sur un iPhone de 5,8″ sous iOS 14. Cela permet de se rendre compte de l’interface zoomée sur le futur iPhone 12 de 5,4″.

« Cette résolution a le même rapport hauteur / largeur que l’écran de l’iPhone X mais dans une taille plus petite. En comparaison, l’écran de l’iPhone X a une résolution de 1125 x 2436 pixels. »

Le site dit ne plus avoir de doute qu’Apple prépare bel et bien un iPhone 12 de 5,4″ : « Le simulateur iOS a planté lorsque nous avons essayé de l’exécuter avec d’autres résolutions, renforçant notre conviction qu’Apple a des projets avec cette interface plus petite. »

« Il y a un autre aspect important que nous devons mentionner en relation avec cette résolution découverte. Comme vous l’avez peut-être remarqué, avoir un écran de 5,4 pouces avec une résolution de 960 x 2079 pixels signifie que nous parlons d’une densité de pixels plus élevée que les modèles d’iPhone actuels avec un écran LCD (quelque chose comme 425 PPI contre 326 PPI). »

Voilà encore un autre élément qui renforce l’idée que parmi les quatre iPhone 12 il y aura un modèle de 5,4″. Reste plus qu’à patienter jusqu’à cet automne.