“Little Voice” est l’une des séries les plus récentes arrivées sur Apple TV+ et devient déjà très populaire. La star de variété Brittany O’Grady a été interviewée par Variety, racontant son audition et ce que c’était de travailler avec une artiste du calibre de Sara Bareilles.

Lors de l’interview, l’actrice a déclaré que lors de l’audition pour la série, ils devaient chanter, ce qui est peut-être un peu évident compte tenu du thème musical de la série. Mais quelles chansons devait-elle chanter ? Evidemment ceux de Sara Bareilles.

En ce qui concerne cette dernière, O’Grady dit qu’elle a aimé travailler avec elle, à tel point qu’elle avait l’impression d’être avec une amie, un mentor, se plaçant toujours d’une manière très gentille. Sara Bareilles a été une véritable guide pendant tout le processus de création de la série.

Si vous êtes fan de “Little Voice”, nous vous recommandons de jeter un œil à l’interview complète de Variety. O’Grady raconte également d’autres épisodes intéressants de sa vie.

Ci-dessous, retrouvez la bande-annonce de “Little Voice” disponible sur Apple TV+ :