Les entreprises clientes des applications G Suite disposent désormais de plusieurs outils pour plus de sécurité. Elles ont notamment la possibilité de gérer ces applications via Apple Business Manager, également disponible pour Gmail.

L’une des fonctionnalités de sécurité annoncées par Google concerne l’adoption du système BIMI pour intégrer les logos d’entreprise approuvés dans Gmail. Grâce à ce système, les e-mails envoyés via Gmail auront un indicateur sur l’authenticité du logo, de manière à ne montrer au destinataire un signe d’authenticité que lorsque ce logo est effectivement lié à l’adresse e-mail du propriétaire légitime. De cette façon, cela évitera les messages de phishing et autres escroqueries, qui utilisent souvent les logos d’entreprises bien connues pour gagner la confiance des destinataires.

Les entreprises pourront alors valider la propriété de leurs logos, les transmettre à Google et disposer de cette nouvelle forme de reconnaissance sécurisée. Pour les utilisateurs, cela signifie que lorsqu’un logo d’entreprise apparaît à gauche de la ligne d’objet d’un message Gmail, cela signifie que l’e-mail est certifié comme provenant réellement de cette entreprise. Les premiers tests du programme pilote BIMI débuteront dans les semaines à venir.

Google a également annoncé que les administrateurs informatiques des entreprises pourront installer et gérer les applications G Suite à l’aide d’Apple Business Manager. Il s’agit de l’outil fourni par Apple. Il permet de gérer simultanément plusieurs matériels, logiciels et comptes d’utilisateurs, à la fois dans l’environnement de l’entreprise et de l’école.