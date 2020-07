iOS 14 bêta 3 vient tout juste d’être rendu disponible pour les développeurs. Découvrons maintenant toutes les nouveautés présentes sur iPhone.

L’application Musique dispose désormais d’une nouvelle icône rouge, très similaire à celle d’iOS 7, bien que légèrement différente. La couleur est plus plate et le dégradé plus prononcé. Sur iOS 13 et les versions antérieures, cette icône est blanche avec des couleurs Apple Music à l’intérieur.

L’application Musique dispose également d’un widget renouvelé. Il suit les couleurs de la nouvelle application et affiche un aperçu d’écran partiel de l’album et de la chanson en cours de lecture.

Un nouveau widget pour les heures du monde entier arrive et vous pouvez le personnaliser à partir de l’application Horloge.

De nouvelles fenêtres contextuelles arrivent et nous informent de l’actualité d’iOS 14. Par exemple, elles apparaîtront la première fois que vous démarrez App Library, après avoir ouvert l’écran du widget dans Aujourd’hui et après avoir essayé de changer l’écran d’accueil pour la première fois. Évidemment, ces avertissements ne seront affichés que la première fois après la mise à jour vers iOS 14.

Une autre nouveauté concerne la création de stories sur Snapchat directement à partir d’Apple Music.

Introduction des “Raccourcis de démarrage” dans les commandes, c’est-à-dire des raccourcis système suggérés par Apple.

Si vous repérez d’autres nouveautés, n’hésitez pas à les partager dans un commentaire ci-dessous.