Les lauréats de la 13ème édition du concours photos (IPPAWARDS) ont été annoncés. Parmi les photos qui ont remporté un prix, il y a une photo prise avec un iPhone 4 !

La lauréate du prix du photographe de l’année est la britannique Dimpy Bhalotia, grâce à sa photo Flying Boys prise avec l’iPhone X. La photo a été prise en Inde et capture trois garçons sautant d’un mur sur le Gange : « Leurs arts expressifs remplissent le ciel de tension et d’exubérance ».

La première place pour la plus belle photo a été remportée par Artyom Baryshau de Biélorussie avec sa photo “No Walls”. On y voit des rayures bleues se fondrent dans un ciel encore plus bleu. La photo a été prise avec l’iPhone 6.

Deuxième place pour Geli Zhao de Chine, grâce à une photo sans titre montrant des draps déplacés par le vent. La photo a été capturée avec l’iPhone XS Max.

La troisième place revient à l’Irakien Saif Hussain avec le cliché “Sheikh Of Youth”, portrait d’un vieil homme “prisonnier” entre les différents visages de lui-même. La photo a été prise avec l’iPhone X et retravaillée avec l’application VSCO :

Le jury a examiné des dizaines de milliers de photos envoyées du monde entier. Le règlement stipule que les photos doivent être prises via un iPhone et ne peuvent pas être modifiées avec les applications de bureau, mais uniquement avec les applications iPhone.

À noter que l’une des images gagnantes du prix “People” a été prise avec l’iPhone 4, signe qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le dernier smartphone pour faire d’excellentes photos :

Les IPPAWARDS sont totalement indépendants d’Apple, bien que la société fasse souvent la promotion des images qui remportent ces prix.

Découvrez tous les gagnants sur le site officiel IPPAWARDS.