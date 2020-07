Grace Kaufman aura le rôle principal dans l’adaptation Apple TV du roman de Jandy Nelson “The Sky is Everywhere”. La production est assurée par Apple et A24.

Annoncé pour la première fois en octobre 2019, “The Sky is Everywhere” s’appuiera sur de nouveaux talents, plutôt que sur des stars hollywoodiennes venant d’autres séries ou films Apple. Après une longue recherche, le choix du rôle du principal est tombé sur Grace Kaufman.

Kaufman a joué dans “The Last Ship” de TNT et “Man With a Plan” de CBS, mais c’est son premier vrai rôle principal dans un film important.

“The Sky is Everywhere” sera réalisé par Josephine Decker et le film sera écrit par l’auteur du roman, Jandy Nelson. Le livre a été publié en 2010 et raconte l’histoire d’une lycéenne nommée Lennie Walker qui fait face à la mort subite de sa sœur aînée. Après le soutien de l’ex-petit ami de sa sœur et d’un autre petit ami qui partage son amour de la musique avec elle, Lennie devra choisir dans laquelle des deux relations se lancer.

Apple et A24 avaient déjà annoncé une première collaboration pour la production du film “On the Rocks” réalisé par Sofia Copolla. Les deux sociétés ont un accord pluriannuel, qui prévoit la création de plusieurs films qui seront disponibles sur Apple TV+.