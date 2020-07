La chaîne YouTube ConceptsiPhone a publié un nouveau concept vidéo, qui montre la prochaine gamme d’iPhone 12 dans toute sa splendeur.

Au total, les rumeurs annoncent jusqu’à quatre modèles : deux versions “de base” de 5,4 et 6,1 pouces et deux modèles Pro de 6,1 et 6,7 pouces. La conception des quatre modèles sera presque identique. Il y aura une légère différence entre les modèles Pro, notamment avec la présent de quatre capteurs arrière dont un scanner LiDAR.

À l’avant, le design plein écran sera classique avec une encoche en haut de l’écran, qui cette année sera réduite par rapport à la génération actuelle. L’autre différence se fera au niveau du cadre latéral qui devrait être plat, à la manière des récents iPad Pro 2018 et 2020. Cette conception ne sera pas non plus sans rappeler celle des iPhone 4 et l’iPhone 5.

La principale différence réside dans le secteur de la photographie. Les deux modèles de base seront très similaire à l’iPhone 11 actuel, avec un module photo carré doté de deux capteurs à l’intérieur.

Les modèles Pro, quant à eux, seront équipés de quatre capteurs, toujours disposés à l’intérieur d’une bosse carrée. Dans ce cas, en plus des trois capteurs déjà présents sur l’iPhone 11 Pro, c’est-à-dire le grand angle, l’ultra grand angle et le téléobjectif, il devrait y avoir un capteur LiDAR, là aussi vu sur le dernier iPad Pro 2020.

Quant aux spécifications techniques, le concept imagine des modèles véritablement «Pro», équipés d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une puce A14 Bionic, d’une batterie de 4400 mAh et d’un support de la 5G.

One more thing

De manière un peu surprenante, au sein du concept on retrouve également une référence à un cinquième modèle, qui n’a pourtant rien à voir avec la gamme iPhone 12. On parle du futur iPhone SE 2021, qui dans ce cas est imaginé avec un design que l’on pourrait définir à mi-chemin entre celui de l’iPhone 11/12 et celui d’un iPhone 7 Plus. En fait, à l’avant on trouverait un grand écran plein écran avec une encoche en haut, tandis qu’à l’arrière on aura ce retour dans le passé avec un design très similaire à celui de l’iPhone 7 Plus, avec la double caméra horizontale.

Compte tenu de l’excellent succès du nouvel iPhone SE 2020, il est très probable qu’Apple puisse continuer à persister sur cette gamme d’appareils à l’avenir.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet du concept vidéo en question. Qu’est-ce que vous en pensez ?