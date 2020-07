À l’heure des grands écrans, ce serait finalement l’iPhone SE 2020 le grand gagnant des ventes d’iPhone durant cette période de baisse des ventes de smartphones.

D’après les données de Counterpoint, ces derniers seraient assez catastrophiques pour les fabricants de smartphones. Les ventes de smartphones US aurait chuté de 25% au seconde trimestre par rapport à la même période en 2019. De son côté, Apple serait la société la moins touchée avec une baisse de 23%.

Jeff Field Hack de Counterpoint estime que l’iPhone SE 2020 aurait été le modèle phare de ces derniers mois. Il aurait même permis de surpasser les estimations de départ.

Bien entendu, son prix très bas par rapport au reste de la gamme serait également l’un des facteurs principaux de son succès. À tel point que 26% des acheteurs étaient auparavant des utilisateurs d’Android. Counterpoint met aussi en évidence que 30% des clients étaient propriétaires d’anciens iPhone.

Si le SE 2020 est clairement une réussite, il reste néanmoins à sa place. Plus précisément, Counterpoint explique qu’il n’a pas freiné les ventes d’iPhone 11. L’iPhone 12 ne devrait pas non plus rencontrer de problème à ce niveau. En effet, les clients d’iPhone SE voient d’abord le prix comme premier déclencheur d’achat.

Nous verrons si Apple lâchera quelques informations sur ce sujet lors de ses prochains résultats trimestriels. Dans tous les cas, la firme ne divulguera pas en détail les ventes de chaque modèle d’iPhone.