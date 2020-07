Apple a récemment annoncé le nouvel iPadOS 14, et il semble peut-être prématuré de parler déjà de la prochaine mise à jour majeure. Le designer Parker Ortolani a cependant imaginé à quoi pourraient ressembler les widgets sous iPadOS 15.

L’une des principales innovations graphiques introduites sur iOS 14 est la possibilité d’utiliser des widgets sur l’écran d’accueil. Cependant, cette fonctionnalité n’a pas été implémentée sur l’iPad. Actuellement, sur iPadOS 14, les utilisateurs ne peuvent ajouter des widgets que dans une zone spécifique sur la première page de l’écran d’accueil, sans avoir la possibilité de les déplacer ou de les placer à côté des autres icônes d’applications.

Pour cette raison, le concepteur a voulu créer ce concept dans lequel il y a un écran d’accueil modulaire où les utilisateurs peuvent placer des applications et des widgets n’importe où. De plus, en faisant défiler depuis le bas de l’écran, la bibliothèque d’applications sortirait également, une autre des nouvelles fonctionnalités réservée à iOS 14.

Cela ne s’arrête pas là. Ortolani a également pensé à un nouveau centre de contrôle, qui dans ce cas s’appelle “Pro Menu”. Dans celui-ci, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux paramètres du système, comme sur macOS Big Sur. Faites simplement glisser votre doigt depuis le coin gauche ou cliquez sur l’horloge pour l’activer.

