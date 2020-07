Les développeurs sont de retour avec le nouveau puzzle-game Alba: a Wildlife Adventure, bientôt sur iOS et macOS.

Ustwo Games n’a pas encore publié trop de détails mais a néanmoins partagé quelques petites avancées liées à ce nouveau titre. Pour l’heure, la date de sortie officielle n’est pas connue. On sait seulement que le lancement aura lieu au cours de l’hiver prochain.

Le nouveau jeu racontera les événements de l’activiste Alba, entraînant les joueurs dans un été méditerranéen magique plein d’amitié, de famille et de nature. Alba devra explorer la faune avec son amie Ines lors d’un voyage passionnant qui promet d’être digne d’une grande attention.

Alba is a little girl with a big heart! ☀️ Experience a magical Mediterranean Summer filled with friendship, family and nature. 🐦 Alba: a Wildlife Adventure is coming to PC, consoles & Apple Devices. More info:https://t.co/8JsbWYlp2g#SummerGameFest #DayoftheDevs #AlbaGame pic.twitter.com/skx1p6G0Ms — Alba: a Wildlife Adventure (@WildlifeAlba) July 20, 2020

En plus d’iOS et de macOS, le titre sera également disponible pour tvOS, PC et consoles. Il ne reste plus qu’à attendre pour connaître officiellement les détails liés à la sortie de ce titre.