Le futur iPhone 5G pourrait intégrer les deux technologies utilisées par les opérateurs : Sub-6GHz et mmWave.

Selon une nouvelle rumeur, le nouvel iPhone 2020 sera très polyvalent en termes de connectivité grâce à une prise en charge complète des réseaux 5G, quelle que soit la technologie utilisée par les opérateurs.

Les abréviations que nous avons rapportées précédemment font référence aux deux technologies utilisées par les opérateurs. Les réseaux à technologie mmWave sont les plus rapides et sont dédiés aux principales agglomérations, donc uniquement aux grands centres. Les réseaux dotés de la technologie Sub-6GHz couvrent plutôt les zones suburbaines et urbaines, donc les villes peu peuplées. En termes de performances, la technologie Sub-6GHz est clairement plus rapide que la 4G mais pas aussi rapide que la mmWave pour la 5G.

Selon le rapport de DigiTimes, tous les iPhone 5G prendront en charge les deux technologies. Ainsi, ils seront très polyvalents, bien qu’une approche différente soit attendue pour 2021 qui pourrait rendre les iPhone compatibles uniquement avec l’une des deux technologies. Peut-être même en fonction de la zone de vente, pour réduire leurs coûts.