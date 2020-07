Requis par de nombreux joueurs, le mode paysage est sur le point d’arriver sur Mario Kart Tour.

Les version iPhone et iPad de Mario Kart Tour prendront bientôt en charge le mode paysage. Les contrôles et la vue seront plus proches de l’expérience sur console Nintendo.

L’absence de mode paysage a déclenché plusieurs critiques de la part des utilisateurs, car elle était considérée comme une limitation non adaptée à ce type de jeu. Heureusement, Nintendo a confirmé que la prochaine mise à jour qui sortira demain intégrera ce nouveau mode.

Avec cette mise à jour, vous pouvez choisir entre les modes portrait et paysage. Lorsque vous jouez en mode paysage, vous aurez de nouvelles commandes avec les commandes de direction sur le côté gauche et celles pour l’utilisation des armes sur le côté droit, tout comme sur la console. Le mode paysage ne sera disponible que pendant les courses. Le tutoriel et les compétitions ne peuvent pas être joués en paysage.

Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur l’App Store.