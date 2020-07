Apple a publié deux nouvelles vidéos “Behind the Mac” sur sa chaîne YouTube avec James Blake et Tyler Mitchell.

James Blake – créez une nouvelle chanson depuis son domicile :

« C’est comme un rêve que je traverse et je peux influencer ce qui s’y passe. » James Blake nous pénètre dans son cerveau en écrivant la nouvelle chanson “Ask for more”. Les caméras à distance ont été installées dans le home studio du lauréat du GRAMMY Award, capturant l’intégralité de son processus créatif tout en travaillant à l’écriture, l’enregistrement et l’édition de la chanson pendant une période de 24 heures. Dans le passé, nous sommes passés de la création d’une mélodie à son piano, au bouclage et à la hauteur de la mélodie, à l’ajout de niveaux, d’instruments et de voix dans Logic Pro X sur son MacBook, au montage pour terminer la chanson. »

Tyler Mitchell – réalise sa dernière série de portraits dans sa chambre:

« Que puis-je faire avec les pulls que j’ai portés sur le dos. » Tyler Mitchell nous emmène chez lui à Bed-Stuy, alors qu’il travaille sur une nouvelle série de portraits utilisant uniquement des éléments de sa propre chambre. Des caméras à distance ont été installées dans l’appartement du photographe de mode, capturant son processus créatif alors qu’il tournait et montait la série sur une période de 24 heures. Creuser des références, compiler un tableau d’humeur, capturer les images, les numériser sur son MacBook et modifier les sélections dans Photoshop. Mettre la touche finale aux portraits juste avant minuit. »