Le mode Battle Royale est maintenant une pièce de plus en plus courante dans le multijoueur de nombreux jeux. Ce mode atterrit également sur le très populaire Tetris.

Avec la nouvelle version 2.0 publiée sur l’App Store, le légendaire jeu de puzzle dédié aux briques introduit ce nouveau mode. Vous devrez résister autant que possible contre 99 autres joueurs jusqu’à ce que vous soyez le dernier joueur à ne pas avoir rempli la zone de jeu de briques.

La nouvelle mise à jour inclut également les modes TETRIS PRIMETIME et TETRIS TOGETHER. Dans le premier, vous devrez participer à des tournois quotidiens contre d’autres joueurs pour gagner des prix en argent réel. Dans le second, vous pouvez rivaliser avec vos amis en utilisant également un chat vocal.

Rappelons que le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone, iPad et iPod Touch. Êtes-vous prêt à concourir pour rester le dernier survivant ?

Tetris – Gratuit