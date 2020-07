Sur la page d’accueil d’Apple.com s’affiche le visage de John Lewis, une icône des droits civiques qui a disparu il y a quelques jours aux États-Unis.

John Lewis est décédé vendredi dernier à l’âge de 80 ans, après une vie passée à se battre pour les droits civils de la communauté noire aux États-Unis. Il était également le dernier survivant des six grands activistes dirigés par Martin Luther King Jr., qui dans les années 1960 ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre l’égalité des droits des Noirs qui vivaient aux États-Unis. Lewis a été élu membre du Congrès en 1986.

Apple a voulu rendre hommage à sa silhouette avec une photo et une phrase qu’il a prononcé : « N’ayez jamais peur de faire du bruit et d’avoir de bons ennuis, des ennuis nécessaires. »

Tim Cook et John Lewis ont eu plusieurs entretiens, notamment ces dernières années. Par exemple, Lewis a visité le siège social de l’entreprise avec Tim Cook en 2015, prenant également le temps de parler aux employés d’Apple de la nécessité d’intégration et de diversité sur le lieu de travail. En 2016, Lews a placé Tim Cook sur la liste des 100 personnes les plus influentes de TIME, avec cette motivation : « Il n’a pas été facile pour Tim Cook d’entrer dans l’ombre immense projetée par le regretté co-fondateur d’Apple, Steve Jobs. Mais avec grâce, courage et une volonté éhontée d’être lui-même, Tim a poussé Apple vers une rentabilité inimaginable et une plus grande responsabilité sociale. »