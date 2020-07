Malgré la petite prédisposition du monde Mac au marché des jeux, le célèbre jeu de stratégie Total War: WARHAMMER II est officiellement disponible sur le Mac App Store.

Le titre Feral Interactive, sorti à l’origine en 2017, est la suite du célèbre jeu de stratégie en temps réel. Vous devrez choisir parmi l’une des 4 races disponibles du monde emblématique de Warhammer et affronter une campagne solo pour conquérir le nouveau monde.

Parmi ses atouts, une longévité remarquable qui vous occupera pendant plusieurs heures, plus bien sûr un moteur graphique optimisé qui ne devrait pas être excessivement lourd même sur un Mac âgé de quelques années. Le jeu comprend déjà certains DLC, d’autres étant disponibles séparément sous forme d’achat in-app. Il nécessite macOS 10.14 ou version ultérieure et le package occupera environ 82 Go d’espace de stockage.

Êtes-vous prêt à montrer toutes vos compétences au combat et à vous lancer sur le terrain avec ce nouveau titre?

Total War: WARHAMMER II – 49,99 €