Necrobarista apparaît comme un roman visuel avec des graphismes 3D et une intrigue qui tourne autour d’un café très particulier situé à Melboourne.

Dans ce café de Melbourne, les morts ont une dernière nuit pour socialiser avec les vivants. Pour Maddy Xiao – barman, nécromancien amateur et nouveau propriétaire du Terminus – les choses ne pourraient pas aller mieux, tant qu’on ne lui rappelle pas que le tristement célèbre Conseil de la mort a mis sur ses talons un garde-corps.

Découvrez ce nouveau titre dans le trailer officiel :

Necrobarist présente des séquences cinématographiques et une bande originale composée par le primé Kevin Penkin. Le jeu est disponible sur Apple Arcade (4,99 € par mois). Il arrivera ensuite sur Steam le 22 juillet et sur Nintendo Switch et PlayStation 4 plus tard cette année.