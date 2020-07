Le nouvel Apple Sanlitun a officiellement ouvert ses portes aujourd’hui à Pékin, apportant toutes les nouvelles idées de design conçues par Apple pour ses magasins du futur à l’extérieur et à l’intérieur.

Le nouveau magasin phare d’Apple est construit avec des murs en pierre et en verre qui s’élèvent sur la place adjacente. Il est situé à quelques pas du premier magasin créé en Chine il y a 12 ans.

La structure est construite sur plusieurs étages. À l’extérieur, il y a une place publique bordée d’arbres et un immense forum conçu pour organiser des événements créatifs dans les mois à venir. La façade transparente est composée de panneaux de verre de 10 mètres de long. Le tout est surmontée d’une verrière avec panneaux solaire très élégante et moderne. Jusqu’à 185 employés attendent les visiteurs dès aujourd’hui.

À l’intérieur, il y a des escaliers et des escaliers roulants en pierre, ainsi qu’un pont piétonnier qui rend le bâtiment accessible directement depuis le centre commercial adjacent.

À côté de l’escalier sud, on trouve un jardin en escalier plein d’arbres exotiques et de plantes qui s’étendent sur toute la longueur de la boutique. À l’entrée arrière, un patio en pierre parsemé de bancs et d’arbres représente une extension externe de la zone dédiée au Genius Bar.

À l’intérieur, le premier étage d’Apple Sanlitun est divisé en deux parties. La façade de la boutique comprend 15 tables avec des produits et des étagères le long des murs. L’arrière du magasin abrite la salle de réunion privée pour les clients d’entreprise et les invités spéciaux, conçue avec une fenêtre dépolie qui peut assurer un maximum d’intimité. Le deuxième étage offre un espace plus calme et est dédié à l’assistance et aux futures sessions Today at Apple.

L’énorme mur vidéo surplombe la place du centre commercial, également visible d’en bas pour attirer les visiteurs à l’intérieur et à l’étage supérieur du Forum. Le deuxième étage se termine par un balcon panoramique donnant sur Pékin. Les marches du balcon servent de sièges aux clients qui ont rendez-vous au Genius.

L’inauguration a été très particulière, étant donné qu’Apple a respecté et appliqué toutes les mesures de sécurité imposées par la situation sanitaire en Chine.

Avec ce nouveau magasin, il y a désormais 42 boutiques Apple en Chine et cinq d’entre elles sont situés à Pékin.