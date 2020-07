macOS Catalina 10.15.6 corrige un bug gênant qui empêchait certains accessoires USB 2.0 de fonctionner correctement sur les MacBook Air et MacBook Pro 2020.

Dans les notes de mise à jour de macOS Catalina 10.15.6, Apple dit que la mise à jour “résout un problème où certaines souris et trackpad USB peuvent perdre la connexion.” Le problème s’est produit sur le port USB de MacBook Pro et MacBook Air 2020. La bonne nouvelle est que les utilisateurs confirment que cette mise à jour a complètement résolu le bug.

Parmi les problèmes les plus courants, les connexions perdues, les blocages du système ou les accessoires USB connectés n’ont pas pu être reconnus. La seule solution impliquait l’utilisation d’un hub Thunderbolt 3 auquel connecter ensuite des accessoires USB 2.0.

Bien qu’Apple ne mentionne que les souris et les pavés tactiles, le problème concernait tous les types d’appareils, y compris les claviers et autres accessoires. Le problème était limité aux périphériques USB 2.0 et non aux accessoires USB 3.0 ou 3.1. Pour y remédier, installez simplement la nouvelle version de macOS Catalina.