Selon DigiTimes, Apple lancera le premier MacBook Pro et MacBook Air avec des processeurs ARM Apple Silicon fin 2020.

Des sources citées par le rapport indiquent que la chaîne d’approvisionnement taïwanaise se prépare à expédier des unités rétro-éclairées (BLU) et d’autres composants pour les MacBook de prochaine génération d’ici le troisième trimestre de l’année, pour un lancement prévu fin 2020.

Ces deux modèles devraient être un MacBook Pro 13 pouces et un MacBook Air, tous deux équipés d’Apple Silicon, qui est le nouveau processeur ARM personnalisé présenté par Apple lors de la dernière WWDC.

Grâce au lancement de ces deux nouveaux modèles, l’entreprise pourrait atteindre 17 millions d’unités vendues d’ici la fin de l’année, contre 15,5 millions d’unités attendues il y a quelques mois. Cette rumeur publiée par DigiTimes anticipe les heures de lancement du premier Mac Apple Silicon par rapport à ce que rapporte l’analyste Ming-Chi Kuo, qui estime que ces appareils n’arriveront qu’au premier trimestre 2021.

La source confirme également qu’Apple s’appuiera fortement sur TSMC pour la fabrication des nouveaux processeurs ARM pour Mac, tirant parti de l’expérience de ce fournisseur dans la production des puces de la série Ax utilisées sur iPhone et iPad. TSMC produira les puces personnalisées d’Apple pour Mac en utilisant la technologie 5 nm, capable d’offrir de meilleures performances dans un produit plus petit, avec de petites quantités en 2020 et une production massive en 2021 en vue du lancement de beaucoup plus de Mac ARM. ASMedia sera également l’un des fournisseurs de Mac ARM, en charge de la production des contrôleurs USB.

DigiTimes annonce également le lancement éventuel d’un iPad 10,8 pouces bon marché avec un nouveau processeur haute performance, dont le lancement est attendu au second semestre.