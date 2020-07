Le métro de Los Angeles a confirmé que les cartes TAP utilisées pour les transports en commun dans la ville fonctionneront avec Apple Pay plus tard cette année. Les utilisateurs pourront ainsi ajouter des billets dans l’application Wallet sur iPhone et Apple Watch pour un accès rapide aux métros, bus et trains.

En 2019, le métro de Los Angeles avait annoncé son partenariat avec Apple pour ajouter le support des paiements mobiles sur l’iPhone. Seulement, certains problèmes l’ont obligé à retarder son lancement à fin 2020. Déjà aujourd’hui, le service propose une application qui vous permet de disposer de données en temps réel sur les tarifs des différents transports publics et effectuer des paiements. Avec le support Apple Pay, les billets et les abonnements peuvent être achetés et enregistrés sur iPhone et Apple Watch. Cela permet aux voyageurs de payer et d’accéder rapidement aux différents moyens de transports en commun simplement en rapprochant l’appareil des lecteurs de cartes TAP appropriés.

Los Angeles rejoint ainsi d’autres villes comme Pékin, Shanghai, Hong Kong, Londres, New York et Portland.