Le Nissan Ariya est le tout nouveau crossover électrique qui se concentre sur la technologie embarquée et l’infodivertissement prêt pour tout type d’utilisation, y compris le support CarPlay Wireless.

Le nouvel Ariya est équipé du support sans fil de CarPlay et d’Android Auto. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone et d’Android peuvent connecter leur smartphone au véhicule et écouter de la musique, des podcasts, des messages, des appels téléphoniques et profiter du système de navigation du smartphone, par exemple Apple Maps et Google Maps, directement sur le système d’infodivertissement de la voiture sans connecter un câble.

Comment profiter de CarPlay Wireless ?

Le nouveau Nissan Ariya dispose de deux énormes écrans de 12,3 pouces côte à côte. L’un sera utilisé comme tableau de bord et l’autre pour profiter de CarPlay Wireless ou Android Auto.

En plus de la prise en charge de CarPlay, le Nissan Ariya propose également un chargeur Qi intégré pour pouvoir recharger votre téléphone sans fil. La charge sans fil fonctionne avec l’iPhone 8 et les modèles ultérieurs.

Pour la première fois, Nissan prendra également en charge les mises à jour logicielles en direct dans ses véhicules. La mise à niveau logicielle se fait donc à distance.

Plus d’informations sur le nouveau Nissan Ariya EV à venir l’année prochaine sur thenissannext.com.