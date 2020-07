Apple a publié la bêta de Safari 14 pour les développeurs et certains de ses testeurs AppleSeed, le programme sur invitation.

Safari 14 est la nouvelle version du navigateur Web d’Apple incluse dans macOS Big Sur. Les innovations sont différentes : traduction automatique et nouvelles options de personnalisation. L’utilisateur peut aussi choisir les arrière-plans et modifier les options de l’écran d’accueil. Il y a également des protections de confidentialité plus importantes et le navigateur est nettement plus rapide.

Les développeurs qui ont déjà installé macOS Big Sur disposent déjà de Safari 14. La version bêta publiée aujourd’hui est conçue pour ceux qui n’ont pas encore mis à jour macOS. Cette bêta est en fait le seul moyen pour les développeurs sous macOS Mojave d’accéder aux nouvelles fonctionnalités du nouveau navigateur. En effet, Safari Technology Preview‌ est limité uniquement à macOS Catalina et Big Sur.