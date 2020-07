Les fonctionnalités de détection de profondeur de l’Apple Car ne se limitent peut-être pas uniquement au capteur LiDAR. En fait, dans le dernier brevet d’Apple, il semble qu’une caméra infrarouge capable de détecter les obstacles routiers pourrait être utilisée.

La technologie LiDAR est très utile pour la détection de profondeur, mais son utilisation reste relativement coûteuse. Cependant, Apple pourrait approcher la précision de la technologie LiDAR en profitant de composants moins chers.

Dans un nouveau brevet accordé à Apple mardi par l’Office des brevets et des marques des États-Unis intitulé “Système de détection de la gamme d’objets”, Apple propose un système composé d’une source lumineuse contrôlable, de circuits de synchronisation et d’un circuit ou processeur pour déterminer la distance.

La source lumineuse peut être un laser à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) ou une lumière infrarouge. Une caméra sera utilisée pour créer un flux vidéo de la zone surveillée, qui pourrait être une caméra infrarouge. Les deux versions émettraient des impulsions de lumière dans l’environnement, qui sont ensuite réfléchies par des objets voisins et renvoyées vers l’appareil photo. En mesurant le temps nécessaire pour que les impulsions lumineuses reviennent à la caméra, le circuit est en mesure de déterminer à quelle distance un objet détecté est, qu’il s’agisse d’un obstacle sur la route ou d’un autre véhicule.

Ce système pourrait être utilisé en conjonction avec une configuration LiDAR existante pour créer un système hybride capable de détecter des objets avec différents niveaux de précision. Le réglage précis de la caméra à impulsions lumineuses décrit dans le brevet pourrait être utilisé pour générer des zones d’intérêt pour le système autonome du véhicule, qui peuvent alors indiquer où le capteur LiDAR devrait concentrer ses efforts de balayage.

Comme toujours, nous vous rappelons qu’Apple soumet de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, et bien que le dépôt de brevet montre des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement de l’entreprise, il n’y a aucune garantie que les concepts décrits apparaîtront dans un produit ou service futur. De plus, à l’heure actuelle, on en sait peu sur le projet Apple Car.