Spotify a lancé le classement de podcast le plus populaire et le plus branché que les utilisateurs écoutent sur le service de streaming musical. Tous les classements sont divisés par pays.

“Top Podcasts” et “Trending Podcasts” ont été lancés sur 26 marchés sur l’application Spotify. ils montrent aux utilisateurs les podcasts les plus populaires de leur région en fonction du nombre d’auditeurs.

Top Podcast répertorie les 200 meilleures émissions dans la région ou par catégorie. Quant à Trend Podcast, il affiche les 50 meilleures émissions en croissance rapide. Certains marchés, notamment le Brésil, l’Australie, l’Allemagne, le Mexique, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis, proposent des données encore plus détaillées. Ils séparent également les meilleurs podcasts par catégorie. Cela permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les genres qui les intéressent.

Les utilisateurs de Spotify peuvent trouver le classement en allant dans Recherche > Podcast > Classement Podcast.

Avec l’arrivée du classement, le service met également à jour l’expérience “Spotify pour Podcaster”. Les créateurs recevront désormais une notification sur leur panneau de contrôle lorsque leur podcast entre dans l’un des deux classements. Ainsi, ils peuvent donc le transformer en carte visuelle pour partager leur succès sur les réseaux sociaux.

Spotify est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.