Apple a réalisé la nouvelle vidéo The Underdogs, qui présente une famille forcée de rester à la maison pendant la période de confinement.

“The Underdogs” se concentre précisément sur le télétravail et les problèmes auxquels les gens sont confrontés chaque jour pour parler à un collègue, gérer les tâches ménagères, faire de l’exercice et se détendre.

L’objectif de ce court métrage extravagant de 7 minutes est de montrer comment le matériel et les logiciels Apple aident les gens qui travaillent à domicile “à libérer leur créativité et leur productivité” :

« The Underdogs sont de retour dans leur nouvelle normalité, avec de nombreuses inconnues mais une constante fiable: Apple aide à libérer leur créativité et leur productivité même lorsqu’ils travaillent à domicile.

C’est toujours un monde de délais, de réunions, de discussions de groupe, de conférences téléphoniques, de collègues et de patrons. Mais c’est aussi un monde d’enfants, un chien et un chat sans poils. Et c’est un monde où la collaboration n’échoue jamais, que l’équipe utilise l’iPad, l’iPhone, l’iMac ou le MacBook. Le travail à domicile (ou travailler de n’importe où) n’est pas nouveau, mais ce que vous pouvez faire ensemble l’est. »

Dans la vidéo, The Underdogs ont l’intention d’utiliser les AirPods, le Mac et l’Apple Watch pour mieux se gérer tout en travaillant à domicile. Des fonctionnalités et des applications comme Face Time, Pages et iMessage sont présentées dans la vidéo, ainsi que les différents défis qui découlent du télétravail: être interrompu par des animaux domestiques, travailler en pyjama et bien plus encore.

Cette famille avait déjà joué dans une autre vidéo baptisée “Apple at Work” publiée en 2019.