Les analystes de Wedbush confirment leurs prévisions sur la présentation des iPhone 12 en septembre et leur lancement en octobre.

Selon Wedbush, il existe trois scénarios possibles pour le lancement des iPhone 2020, dont les plans originaux ont changé en raison de la pandémie de COVID-19.

« Nous avons déjà présenté les trois scénarios possibles pour le lancement des iPhone cette année, en raison de l’impact de la crise du coronavirus sur la production et les tests finaux.

Le premier, comprend une présentation en septembre, avec une disponibilité immédiate mais limitée de tous les modèles. L’IPhone Pro peut rapidement revenir à la commande, avec de longs délais avant la livraison.

Le deuxième scénario implique la même approche que l’iPhone X et XR : keynote en septembre, avec un ou plusieurs modèles disponibles immédiatement, et les autres arrivant entre octobre et novembre.

Enfin, Apple pourrait retarder l’événement de présentation en octobre, puis vendre tous les modèles avec une disponibilité immédiate. »

Initialement, Wedbush avait exclu la troisième possibilité, mais dans la dernière note envoyée aux investisseurs aujourd’hui, les analystes indiquent qu’ils ne peuvent pas l’exclure complètement. Cependant, le scénario le plus plausible reste le second, également parce que « la chaîne d’approvisionnement est revenue à la normale avec une vitesse impressionnante ».

Cela signifie que certains modèles d’iPhone 12 peuvent être disponibles sans problème tout de suite, tandis que les autres se feront attendre quelques semaines.