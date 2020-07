Apple a signé un nouvel accord de première exécution avec Idris Elba et sa société de production Green Door Pictures crée en 2013.

L’accord prévoit que le nouveau contenu (films et séries) créé par la Green Door d’Idris Elba sera diffusé en premier en exclusivité sur TV+. Dans le passé, Green Door a réalisé la comédie “In The Long Run” et la série humoristique “Turn Up Charlie” pour Netflix. Elba est surtout connu pour ses rôles dans des films tels que “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” et “The Wire”.

Pour le moment, il n’y a aucun détail sur le contenu qui sera créé pour Apple TV+. La présence d’Elba en tant qu’acteur dans certains films ou séries qui arriveront sur la plateforme Apple n’est pas exclue.