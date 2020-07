Plus tôt cette année, Apple a accepté de résoudre un recours collectif (Batterygate) aux États-Unis qui l’accusait de limiter délibérément les performances des anciens iPhone. Aujourd’hui, les utilisateurs américains éligibles peuvent demander un remboursement de 25 $.

Au total, Apple devra débourser entre 350 et 500 millions de dollars. Le montant exact que chaque utilisateur recevra peut varier légèrement en fonction du nombre de demandes soumises.

Le recours collectif comprend tous les résidents américains qui possèdent ou possèdaient un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et/ou iPhone SE sous iOS 10.2.1 ou version ultérieure et/ou un iPhone 7 ou iPhone 7 Plus sous iOS 11.2 ou une version ultérieure, avant le 21 décembre 2017. Les utilisateurs doivent avoir connu ces ralentissements sur leurs appareils.

Un site Web a également été créé depuis lequel les utilisateurs éligibles peuvent déposer une plainte ou examiner leurs options. Cela comprend l’exclusion du procès pour maintenir la possibilité de poursuivre Apple individuellement sur le même problème. Toutes les réclamations doivent être envoyées en ligne ou reçues par la poste avant le 6 octobre 2020, sinon le paiement sera archivé.

Apple a nié toutes les allégations et a déclaré avoir accepté cet accord pour “éviter des litiges lourds et coûteux”. Le tribunal du district américain de Californie du Nord a également précisé que la transaction acceptée par Apple ne constituait pas un aveu de culpabilité.

Le procès du Batterygate a été déposé en décembre 2017, peu de temps après qu’Apple ait reconnu qu’elle limitait les performances de certains iPhone avec des batteries endommagées, pour empêcher les appareils de s’éteindre soudainement. Les plaignants ont défini ce comportement comme “l’une des plus grandes fraudes de consommation de l’histoire”.

Le problème du “ralentissement” de l’iPhone est apparu fin 2017 lorsqu’un utilisateur sur Reddit a découvert la limitation du CPU sur les appareils avec batterie défectueuse.

Apple a toujours expliqué que l’objectif était de fournir la meilleure expérience client, ce qui inclut les hautes performances et le cycle de vie prolongé de ses appareils. Comme les batteries au lithium-ion deviennent de moins en moins capables au fil du temps d’alimenter l’appareil avec les pics de courant requis, ce qui peut entraîner un arrêt anormal de l’appareil, pour éviter d’endommager les composants iOS, elle a optimisé les pics de courant. Par la suite, Apple a activé un programme de remplacement de la batterie à des prix réduits et a intégré davantage d’outils de contrôle des utilisateurs dans iOS.