Un nouveau concept vidéo de l’iPhone 12 et 12 Max, qui se veut des plus précis, est récemment apparu sur YouTube. Basé sur les dernières rumeurs, il reflète ce à quoi nous pouvons nous attendre cet automne.

Ce concept se concentre uniquement sur les deux modèles d’iPhone 12 « bon marché ». Les deux appareils ont un design avant similaire à l’iPhone 11, mais avec une encoche plus petite. En effet, plusieurs rumeurs ont évoqué qu’Apple aurait revu à la baisse la taille de l’encoche.

À l’arrière, on retrouve la même double caméra que celle de l’iPhone 11. Les deux capteurs sont placés à l’intérieur de la bosse carrée. Encore une fois, nous devrions avoir un capteur grand angle avec une ouverture f/1,7 et un capteur ultra grand angle avec une ouverture f/2,4. Et bien sûr, il y aura le flash LED True Tone en dessous du microphone.

Quant au design, il serait inspiré des récents iPad Pro 2018 et 2020, mais aussi de certains iPhone du passé comme l’iPhone 4 et l’iPhone 5. Ces modèles auraient droit à plusieurs coloris : noir, bleu clair, blanc, rouge, violet, vert et orange. Les deux seraient donc les successeurs des iPhone XR et iPhone 11.

Côté spécifications techniques, le concept imagine deux versions équipées d’écrans AMOLED de 5,4 et 6,1 pouces. Ils seraient également équipés de la puce A14 Bionic et de l’Apple Neural Engine 4. Le concept parle d’enregistrement vidéo en 4K à 240 fps mais c’est peu probable. En revanche, le 1080p à 120 fps est plausible. Enfin, la présence d’une charge sans fil inversée est hypothétique. Et même si c’est le cas, peu de chance de l’avoir sur les modèles d’entrée de gamme.

Enfin, le concept met en avant les prix de vente possibles, mais l’iPhone 12 à 649 $ nous semble un peu trop bas. Jetez un coup d’œil sur ce concept ci-dessous :