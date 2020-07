Apparemment, des problèmes de synchronisation avec Greyhound surviennent après environ une heure de visionnage, lorsque les images et l’audio ne sont légèrement décalés.

Greyhound est un film sur la Seconde Guerre mondiale qui raconte l’histoire du capitaine Ernest Krause (joué par Tom Hanks). Ce dernier dirige un convoi international de 37 navires en mission insidieuse à travers l’Atlantique pour transporter des milliers de soldats et des fournitures importantes nécessaires aux forces alliées. Compte tenu de la nature du film et de la présence d’un acteur comme Tom Hanks, Greyhound était l’un des titres les plus attendus du moment. Seulement, certains utilisateurs semblent avoir eu des problèmes en le regardant sur Apple TV+.

Plusieurs abonnés signalent des problèmes de synchronisation. L’audio ne correspond plus à la vidéo dès la minute 58. Apparemment, le problème dure environ deux minutes avant que tout ne soit automatiquement résolu.

On ne sait pas combien de personnes sont affectées par le problème, mais c’est toujours un petit pourcentage. D’après nos tests, nous n’avons relevé aucun type d’anomalie. De fait, le problème de synchronisation semble complètement aléatoire. Et visiblement, il ne serait pas lier à un type d’appareil ou une zone géographique.

Bien que cela n’affecte pas la beauté du film, dites-nous dans un commentaire si vous avez rencontré un souci de ce type.