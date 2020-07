Apple a publié la vidéo d’une discussion avec le casting et l’équipe de la série Apple TV+ “The Morning Show”. Ils parlent de l’émission et de sa pertinence dans le paysage médiatique moderne.

“The Morning Show” était l’une des séries lancée en même temps que le service de streaming d’Apple. Cette série, mettant en vedette de grandes stars comme Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, a reçu de nombreuses distinctions pour la façon dont elle a réussi à raconter les histoires dans les coulisses d’une fausse matinale, à la suite d’un scandale lié à de prétendus abus sexuels.

La nouvelle vidéo est une discussion d’une heure menée par Jess Cagle et organisée par vidéoconférence à cause de la pandémie de COVID-19. Divisée en trois parties, la vidéo comprend de nombreux grands noms de l’émission, dont Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass et Gugu Mbatha-Raw.

D’autres membres de l’équipe ont également participé à la conversation, notamment le showrunneuse Kerry Ehrin, qui a signé un nouvel accord pluriannuel avec Apple en mai dernier. La réalisatrice et productrice exécutive Mimi Leder, ainsi que le producteur exécutif Michael Ellenberg et Brian Stelter, journaliste chevronné et auteur de “Top of the Morning”, le livre qui a inspiré la série, étaient également présents.

La deuxième saison de “The Morning Show” est actuellement en production. En revanche, tout est actuellement à l’arrêt en raison de la pandémie en cours.

Retrouvez tous nos articles sur cette série à cette adresse.