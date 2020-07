Apple ajoute un nouvel élément important à son service Apple TV+, en obtenant les droits sur la nouvelle adaptation du roman Snow Blind.

Comme l’a révélé Deadline, l’opération a permis à Apple de surmonter une forte concurrence de ses rivaux pour remporter l’ambitieux projet Boom! Studios.

Cette nouvelle production s’ajoute donc à celles déjà acquises par Apple dont Killers of the Flower Moon, un film de Martin Scorsese en collaboration avec Paramount. Sans oublier le nouveau film avec Will Smith qu’Apple a acheté pour près de 100 millions dollars. Nous rappelons également que les studios d’Apple travaillent également sur la série Masters of the Air, avec un budget de près de 200 millions de dollars.

Snow Blind, créé par Ollie Masters et Tyler Jenkins, sera dirigé par Gustav Möller et mettra en vedette le très apprécié Jake Gyllenhaal. En plus d’être l’acteur principal, il sera également investi du rôle de producteur.