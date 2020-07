Google poursuit ses efforts à l’amélioration de Chrome et résoudre des problèmes liés à la consommation excessive de la batterie sur Mac.

Chrome améliorera la gestion des onglets, en donnant la priorité aux actifs et en limitant la consommation de ressources pour toutes ceux ouverts en arrière-plan. De cette façon, le navigateur pourra consommer beaucoup moins de batterie sur Mac.

« Cette nouveauté est le résultat d’un travail continu pour améliorer la vitesse, les performances et la durée de vie de la batterie », a déclaré Max Christoff, ingénieur en charge du projet Chrome. Le navigateur a souvent été critiqué pour une utilisation excessive de la RAM et de la batterie sur les ordinateurs portable.

Déjà en mai, Google avait annoncé le blocage des publicités trop gourmandes en ressources pour améliorer l’impact du navigateur en termes de batterie.

Ces nouvelles mises à jour devraient être disponibles fin août. Le Wall Street Journal suggère aux utilisateurs de ne plus utiliser Google Chrome et de choisir des navigateurs tels que Safari ou Edge. Ces derniers sont bien meilleurs à bien des égards, tant sur le plan fonctionnel que sur le plan performance et consommation.