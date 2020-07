Le site Mysmartprice a mis la main sur la certification des batteries des futurs iPhone 12/Pro/Max apparuus sur les plateformes de certification UL Demko, Safety Korea et 3C.

Cliquer pour agrandir

Comme l’explique le site : « Outre ces nouvelles batteries, nous avons également rencontré deux nouveaux chargeurs iPhone sur 3C. Ceux-ci incluent une nouvelle variante du chargeur 5W standard et un tout nouveau chargeur 20W – ce dernier avec le numéro de modèle A2305. » De récentes rumeurs évoquaient la possible absence de chargeur dans la boîte des iPhone. De fait, il est possible que ces nouveaux adaptateurs secteur ne soient disponibles que par un achat supplémentaire.

Pour en revenir aux batteries, elles seraient au nombre de trois lesquelles porteraient les numéros de modèle A2471, A2431 et A2466. Le premier serait la référence d’une batterie de 2227 mAh tandis que l’A2431 serait une batterie de 2775 mAh et l’A2466. La plus grande des trois aurait une capacité de 3687 mAh. Pour rappel, l’iPhone 11 Pro Max embarque une batterie de 3969 mAh. Espérons que cette différence de capacité sera comblée par des optimisations logicielles et les nouveaux composants.

Voici comment les batteries pour chaque modèle d’iPhone :

iPhone 12 (5,4 pouces) – A2471 – 2227mAh

iPhone 12 Max (6,1 pouces) – A2431 – 2775mAh

iPhone 12 Pro (6,1 pouces) – A2431 – 2775mAh

iPhone 12 Pro Max (6,7 pouces) – A2466 – 3687mAh

Vous remarquerez que l’iPhone 12 Max et l’iPhone 12 Pro pourraient partager la même capacité de batterie (A2431).

À titre de comparaison, voici les capacités des batteries des iPhone de 2019 et 2018 :