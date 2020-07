Avis aux fans de puzzles games, Creaks est le nouveau jeu qui vient tout juste de débarquer sur Apple Arcade.

Les créateurs des classiques indépendants Machinarium et Samorost vous présentent Creaks. Leur nouveau jeu d’aventure-réflexion captivera vos sens par ses visuels peints à la main, ses animations détaillées, ses bruitages surréalistes et sa bande-son éclectique signée Hidden Orchestra. Résolvez à votre rythme des dizaines d’énigmes savamment concoctées, explorez le manoir à la recherche de tableaux cachés et découvrez le grand secret.

Le sol tremble, les ampoules éclatent… Il se passe quelque chose de très étrange derrière les murs de votre chambre. Avec pour seules armes votre sagacité et votre courage, vous plongez peu à peu dans un monde peuplé d’êtres aviaires et de monstres-meubles visiblement bien décidés à vous tuer.

