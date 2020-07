Selon The Information, Apple a commencé la production des premières lentilles de test polarisées pour les futures lunettes AR d’Apple.

Apple aurait démarré une production limitée pour tester ces verres polarisés et semi-transparents fabriqués par le fournisseur Foxconn et Akonia Holographics. S’ils réussissent tous les tests, les verres seront alors utilisés sur les futurs Apple Glass, les casques AR attendues entre 2021 et 2022.

Les lunettes AR comprendront un objectif pour permettre aux utilisateurs de visualiser du contenu en réalité augmentée, avec des images générées virtuellement qui se mélangeront avec le monde réel. La source dit que ce n’est qu’un test et que la production de masse commencera dans un an ou deux. En outre, il semble que Foxconn ait travaillé environ trois ans pour développer ces lentilles.

Ces verres de test sont semi-transparents et polarisés, extrêmement minces et fabriqués avec plusieurs couches et matériaux. Les lentilles doivent être fabriquées dans des environnements propres et sans poussière. Et selon les sources de The Information, elles sont légèrement plus grandes que celles des lunettes classiques.

Foxconn aurait dédié une ligne de production à Akonia Holographics dans son usine de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, pour fabriquer ces lentilles.

Rappelons qu’Apple montre un réel intérêt pour la réalité augmentée et virtuelle depuis des années. La société a protégé bon nombre des ses idées avec des brevets qui ne laissent plus aucun doute. Les lunettes AR d’Apple sortiront bien un jour, même si pour le moment tout est encore en phase de test.