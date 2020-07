La candidate aux Oscars Quvenzhané Wallis rejoint le casting de Swagger, la série dédiée au monde du basket-ball qui arrivera bientôt sur Apple TV+.

La jeune Quvenzhané Wallis fera partie d’un casting très intéressant, également formé par l’acteur O’Shea Jackson Jr. La série dramatique Swagger se déroulera dans le monde du basket-ball. Wallis jouera Crystal, une jeune basketteuse.

La série a été commandée et produite par la superstar de la NBA, Kevin Durant et Thirty Five Ventures. Écrit et réalisé par Gina Prince-Bythewood, Swagger s’inspire des expériences juvéniles de Durant, explorant le monde du basket-ball pour les jeunes, les joueurs, leurs familles et les entraîneurs qui parcourent la frontière entre rêve et ambition, opportunisme et corruption. En dehors du terrain, la série raconte également ce que c’est que de grandir en Amérique.

La série devrait faire ses débuts sur Apple TV+ plus tard cette année.