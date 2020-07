Nokia a lancé une série d’outils de mise en réseau développés en collaboration avec Apple et d’autres leaders du secteur de la gestion de centres de données. Le but est d’aider des entreprises du monde entier à gérer la croissance du trafic attendue avec l’arrivée de masse de la 5G, l’apprentissage automatique et d’autres nouvelles importantes.

À mesure que l’utilisation des réseaux 5G se développera, de grandes quantités de données seront générées. Et encore plus quand davantage d’appareils électroménagers et d’autres appareils seront connectés à des capteurs et dispositifs d’intelligence artificielle, créant ce que l’on appelle “Internet-of-things”.

Steve Vogelsang, directeur de la technologie de Nokia, a présenté ces annonces : « Nous travaillons en étroite collaboration avec Apple depuis deux ans pour comprendre leurs besoins et offrir les meilleures solutions pour la mise en réseau de centres de données. »

Ces outils développés par Nokia serviront également à des applications dans le domaine des appareils AR et VR. D’ailleurs, Apple travaille dessus depuis un certain temps. Un casque avancé aura en effet besoin d’une infrastructure de serveur importante sur laquelle s’appuyer pour gérer toutes les données en temps réel. Et il est probable qu’Apple puisse tirer parti des solutions présentées aujourd’hui par Nokia.

De manière générale, ces solutions permettront aux entreprises qui gèrent le cloud et les centres de données d’adapter et de dimensionner leurs opérations face à la croissance exponentielle du trafic d’année en année et aux changements constants induits par les innovations technologiques telles que la 5G et le machine learning.

Le nouveau NOS de Nokia Service Router Linux (SR Linux) et la plateforme de service Nokia Fabric (FSP) ont été développés conjointement avec les plus grandes sociétés mondiales du secteur. Apple a notamment mis en œuvre la technologie dans ses centres de données à partir de l’installation au Danemark.

Adam Bechtel, vice-président et responsable réseau d’Apple : « Nous mettons régulièrement à jour notre équipement de centre de données avec tecnologir pour augmenter l’efficacité et réduire la consommation d’énergie. L’utilisation du nouveau système de Nokia améliorera les capacités de réseau et de routage dans notre usine de Viborg, au Danemark. » Il est probable que ces nouveaux outils seront également adoptés dans les autres centres de données de l’entreprise à travers le monde.