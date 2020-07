Selon le leaker L0vetodream, l’iPhone 12 Pro embarquera 6 Go de RAM, contre 4G Go de RAM pour les modèles standard.

Les spécifications ont été partagées dans un tweet cryptique, lequel montre que les deux modèle d’iPhone 12 Pro (6,1 et 6,7 pouces) intégreront 6 Go de RAM. Les deux autres modèles de 5,7 et 6,1 pouces, en revanche, n’auront que 4 Go de RAM. Cette rumeur a également été confirmée par Jon Prosser.

La RAM supplémentaire permettra aux iPhone haut de gamme d’ouvrir plusieurs applications et même des jeux très lourds, avec d’autres avantages dans la gestion du multitâche. De plus, il peut également y avoir des avantages concernant l’augmentation des opérations de la caméra gérée par le processeur.

Voici un résumé des fonctionnalités possibles des futurs iPhone 12 :

Les différences entre les modèles standard et Pro concerneraient donc l’écran XDR avec ProMotion, la RAM, les matériaux du corps et la présence de la triple caméra avec capteur LiDAR dans les modèles plus chers.

Cette image met également en lumière les possibles prix de chaque modèle. La fourchette serait apparemment de 649 $ à 1 399 $, en fonction du modèle et du stockage.

Bien entendu, cette grille tarifaire n’a encore rien d’officielle. Néanmoins, on sait qu’Apple ne pratiquera pas de prix au rabais juste sur faire plaisir à ses clients. Concrètement, si vous avez l’intention d’acheter le 12 Pro Max en 512 Go, prévoyez de sortir au moins 1 500 € cet automne. Si votre iPhone actuel a encore une réelle valeur, c’est tout autant d’euros que vous n’aurez pas à sortir si vous le vendez au bon moment.