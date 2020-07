Les pré-inscriptions pour le jeu Crash Bandicoot: On the Run pour iOS sont ouvertes, avec le nouveau titre de King. Crash et sa soeur Coco se réunissent sur l’île de Wumpa pour vaincre le Dr Neo Cortex et ses sbires.

Le joueur devra affronter des endroits familiers aux amoureux de Crash Bandicoot, tels que Lost City et Turtle Woods. Et ils rencontrant des personnages tels que Dingodile, Scorporilla, Mutagen Ant et Nitrus Brio

Les niveaux ne sont pas linéaires et offrent aux joueurs des itinéraires alternatifs à explorer. Et il y a de nombreux secrets à découvrir. Grâce aux objets collectés au cours des niveaux uniques, vous pouvez améliorer votre base d’opérations pour produire de nouvelles armes et de nouveaux objets.

Pour le moment, King n’a pas partagé d’informations précises sur la date de sortie. Mais elle ne devrait pas trop tarder. À noter que ce titre free-to-play est actuellement entre les mains de quelques joueurs en Malaise.

› Pré-inscriptions à sur le site officiel (iOS/Android).