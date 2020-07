Apple a annoncé d’importantes nouvelles et améliorations pour ses programmes éducatifs Develop in Swift et Everyone Can Code. Il y a des sessions gratuites et un nouveau cours en ligne dédié au codage.

Le nouveau cours en ligne Develop in Swift (DiS) est conçu pour aider les enseignants à accélérer le développement des applications pédagogiques dans Swift. Susan Prescott, Markets, Apps et Apple Services Manager, explique l’objectif d’Apple :

« Apple travaille aux côtés des enseignants depuis 40 ans et nous sommes particulièrement fiers de voir comment Develop in Swift et Everyone Can Code ont contribué à aider les enseignants et les élèves à avoir un impact dans leurs communautés.

Nous avons vu des étudiants créer des applications de sécurité alimentaire pour leur campus et nous avons vu des enseignants du collège héberger des clubs de programmation virtuels pendant les vacances d’été. Dans le cadre de notre engagement à contribuer à élargir l’accès à l’enseignement de l’informatique, nous sommes ravis d’ajouter un nouveau cours d’apprentissage professionnel pour aider plus d’enseignants, quelle que soit leur expérience, à apprendre le code et à l’enseigner à la prochaine génération de développeurs et concepteurs. »

Ce programme a désormais été entièrement repensé. Il comprend quatre livres gratuits disponibles via Apple Books : “DiS Explorations“, “DiS AP CS Principles“, “DiS Fundamentals” et “DiS Data Collections“. Les trois premiers sont déjà disponibles, le quatrième sortira à l’automne.

Pour les jeunes étudiants et les débutants, Apple étend également le programme “Everyone Can Code“. La firme a lancé le nouveau livre “Everyone Can Code Adventures“. Celui propose des exercices de codage plus avancés à effectuer via Swift Playgrounds.