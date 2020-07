Fujifilm a publié son logiciel qui permet d’utiliser les appareils sans miroir de la série X comme une webcam pour votre Mac. L’outil Fujifilm X Webcam a été initialement publié pour les ordinateurs Windows en mai, mais la société avait déjà annoncé la sortie de la version pour Mac à la mi-juillet.

La webcam Fujifilm X fonctionne également avec les modèles sans miroir X-T200, X-A7, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T2, X-T3 et X-T4 X APS-C comme les trois caméras GFX moyen format. Une note pour les utilisateurs Mac : Fujifilm le répertorie comme compatible uniquement avec Zoom, Microsoft Teams, Skype et Meet via Chrome ou la nouvelle version de Microsoft’s Edge basée sur Chromium. De fait, la compatibilité avec Safari n’est probablement pas garantie.

Le logiciel est déjà disponible en téléchargement gratuit sur le site Web de Fujifilm.