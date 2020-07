Apple a éclairci certains points quant à la future intégration du protocole Thunderbolt d’Intel, confirmant sa prise en charge par les Mac ARM (Apple Silicon).

Dans un nouveau communiqué, le géant californien a confirmé que les futurs Mac ARM prendraient en charge les dernières spécifications Thunderbolt. Cette information vient donc contrer certaines rumeurs :

« Il y a plus de dix ans, Apple s’est associée à Intel pour concevoir et développer Thunderbolt, et aujourd’hui nos clients apprécient la vitesse et la flexibilité qu’il apporte à chaque Mac. Nous restons attachés à l’avenir du Thunderbolt et le soutiendrons dans les Mac avec Apple Silicon. »

Cette promesse d’Apple intervient après qu’Intel ait dévoilé la prochaine norme Thunderbolt 4 dans un communiqué de presse. Le protocole mis à jour maintient les spécifications de débit de données de 40 Gbit/s de Thunderbolt 3, mais avec des exigences système minimales plus strictes qui offriront une expérience utilisateur plus robuste.

Par exemple, Thunderbolt 4 prend en charge deux écrans 4K ou un écran 8K, deux fois la capacité de Thunderbolt 3. Les exigences minimales incluent des vitesses de 32 Gbit/s pour PCIe et 10 Gbit/s pour USB 3.2, la compatibilité USB-4 et la charge à partir d’au moins un port. Une autre nouveauté est l’adoption de la protection DMA (Direct Memory Access) basée sur Intel VT-d, une fonctionnalité qui devrait améliorer la fiabilité du port.