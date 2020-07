Pour faire face à l’urgence du Covid-19, Apple a publié une série de directives pour offrir l’expérience la plus sûre possible, même au sein de ses Apple Store.

Afin de renforcer encore ses protocoles de sécurité et de rendre l’achat en magasin encore plus sûr, Apple a mis à disposition un nouveau système de réservation appelé Faire du shopping avec un spécialiste. Il s’agit essentiellement d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de réserver l’accès aux magasins Apple, également conçu pour réduire autant que possible les files d’attente en dehors des magasins.

La nouvelle fonctionnalité est accessible via l’application Apple Store, en accédant à la page spécifique du magasin spécifique. Vous devrez choisir le produit qui vous intéresse le plus, puis réserver votre rendez-vous, en sélectionnant le jour et la plage horaire souhaités.

Il est bien entendu que cette méthode oblige toujours les clients à respecter tous les protocoles de sécurité en vigueur, notamment la désinfection des mains et l’utilisation du masque en magasin.

