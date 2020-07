Les fournisseurs d’Apple se préparent pour obtenir des commandes pour la future production des nouveaux MacBook Pro 14 et 16″ avec écrans mini-LED.

Selon TrendForce, la production de ces nouveaux MacBook Pro débutera au premier trimestre 2021. Le lancement officiel pourrait avoir lieu d’ici le milieu de l’année.

Les rumeurs d’un MacBook Pro 14 pouces ont commencé lorsque Apple a remplacé le MacBook Pro 15″ par le 16″ sorti en 2019. L’analyste de Ming-Chi Kuo pense qu’Apple lancera le premier MacBook Pro mini-LED fin 2021.

Les nouvelles informations qui ont émergé aujourd’hui confirment cette thèse. D’ajouter que les fournisseurs s’organisent déjà pour obtenir des commandes d’Apple en vue du démarrage de la production prévu le 1er trimestre 2021.

Les écrans mini-LED offrent les mêmes avantages que les écrans OLED, comme une luminosité élevée et un rapport de contraste élevé. L’autre avantage est que les dalles sont beaucoup plus fines et légères.

TrendForce prévoit également qu’Apple lancera un iPad Pro 12,9 pouces mini-LED au premier trimestre 2021, conformément aux récentes rumeurs.