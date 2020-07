Qui n’a jamais eu ce problème de la piscine verte ? Iopool a la solution pour vous aider à rendre votre piscine aussi translucide que possible.

Iopool est une société basée en Belgique laquelle propose plusieurs packs en fonction du type de piscine. Elle nous a contacté pour tester son pack EcO START à 199 €. Celui-ci comprend :

Produits d’entretien offerts : 1 kg de pH+, 1,5 kg de pH-, 1 kg de chlore choc

Sonde connectée “EcO” en Bluetooth

Accès illimité à l’application mobile

Analyse et suivi journalier de l’état de votre eau

Recommandations personnalisées basées sur les produits d’entretien iopool

Il fallait pas me lancer un défi, celui de rattraper le piteux état de ma piscine que je n’ai absolument pas entretenu de tout l’hiver. Je pensais même la vider pour la remplir de nouveau, histoire de repartir sur de bonnes bases.

Grâce à la sonde connectée “EcO” et à l’application Iopool [Lien App Store], vous avez accès une aide pas-à-pas. La sonde permet notamment de connaître l’état de désinfection et le pH de votre piscine depuis votre iPhone. Ainsi, vous savez quelle dose de chaque produit fourni dans le pack (réhausseur basicité, réhausseur acidité et chlore choc) il faut mettre en fonction du type de votre piscine. À noter que vous serez invité à configurer votre piscine au lancement de l’application. De cette manière, les conseils seront plus précis pour la remettre en état.

Voici à quoi ressemble l’interface de l’application. À gauche, vous êtes en mesure de voir en temps réel l’état de votre piscine et s’il est nécessaire de commencer un traitement. L’image du milieu vous offre une vue plus précise de l’analyse faite par la sonde Eco. À droite, il s’agit du stock de produit que vous avez ou pas en votre possession. Celui-ci est automatiquement rempli quand vous activez votre pack avec les produits inclus. C’est également ici que vous pouvez commander d’autres produits. De cette manière, vous avez une vue à jour sur votre stock de produits.

Après avoir suivi tous les conseils de Iopool, voici l’état de ma piscine aujourd’hui :

La différence entre les deux photos est indéniable. Entre une eau opaque et une eau parfaitement translucide, il faut bien entendu traiter la piscine sur plusieurs jours. Il est nécessaire d’ajouter au fil du temps tel ou tel produit fourni pour arriver à ce résultat. Mais il est bien là, cela ne fait aucun doute, j’en suis même choqué !

De toute évidence, si vous êtes dans la même situation que moi, vous savez maintenant où vous adresser.

Rendez-vous sur le site Web de Iopool pour choisir l’un des packs.