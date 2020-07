Apple fermera au moins quatre autres Apple Store en Australie cette semaine, en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus dans le pays.

Mercredi, le géant californien a mis à jour son site Web australien dédié aux points de vente au détail pour signaler la fermeture de magasins dans l’État de Victoria. Après avoir travaillé avec des heures limitées, Apple Chadstone, Apple Southland, Apple Doncaster et Apple Fountain Gate fermeront également leurs portes conformément aux protocoles de confinement de l’étape 3 appliqués par le premier ministre Daniel Andrews.

Les quatre boutiques rejoignent l’Apple Store de Melbourne, Apple Highpoint, qui a été temporairement fermé la semaine dernière.

Au cours des deux dernières semaines, l’État de Victoria a connu un nouveau pic de cas de coronavirus, avec des tests positifs atteignant 191 cas. Cette nouvelle tendance à la hausse a incité le Premier ministre Andrews à rétablir un confinement rigoureux de six semaines, qui prendra effet à 23h59 aujourd’hui, mercredi 8 juillet.

Les citoyens de la capitale Melbourne, ainsi que ceux qui vivent dans d’autres régions densément peuplées du pays, devront une nouvelle fois être soumis à un nouveau confinement, avec des changements limités uniquement à l’achat de nourriture et d’articles essentiels, à l’aide, à l’exercice quotidien, au travail et aux études. Les centres commerciaux et les détaillants sélectionnés peuvent rester ouverts s’ils respectent les directives en matière d’emploi, même s’il semble qu’Apple adopte à nouveau une approche plus conservatrice.

Le fabricant d’iPhone suit également des procédures similaires aux États-Unis, où la propagation galopante du virus a forcé la fermeture de près de 80 magasins dans 14 États.