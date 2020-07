Avec la sortie de la bêta 2 de macOS Big Sur, Apple a également activé le support des paiements Apple Pay dans les applications Catalyst conçues par des développeurs tiers.

L’ajout des API Apple Pay pour les applications Catalyst a été mentionné dans les notes de mise à jour de macOS Big Sur. Il permettra aux développeurs d’utiliser le système de paiement dans les applications créées via Catalyst sans avoir à effectuer de changements majeurs. De plus, les apps iPad exécutées nativement sur les Mac Apple Silicon fonctionneront automatiquement avec Apple Pay sans aucune modification de code.

« Le support Apple Pay est désormais disponible pour les applications Mac Catalyst. Deux méthodes ont été ajoutées aux protocoles délégués existants. Aucune modification n’est requise pour les applications iPad, mais l’une de ces méthodes ou les deux doivent être implémentées lors de la création de Catalyst. »

Apple Pay est principalement utilisé sur iPhone et Apple Watch pour payer dans les magasins physiques. Sur Mac et iPad, il est possible de profiter du service pour effectuer des achats sur les applications et sites Web mais de manière simple et sécurisée.

macOS Big Sur est actuellement disponible en version bêta, la sortie officielle étant prévue pour cet automne.